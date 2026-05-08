Sergipe sob alerta: chuvas intensas podem provocar alagamentos e transtornos

O Governo de Sergipe emitiu um alerta meteorológico para este sábado (9), após a previsão de chuvas moderadas a intensas em todas as regiões do estado. O aviso foi divulgado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), que também alertou para a possibilidade de rajadas de vento e transtornos provocados pelo mau tempo.

Segundo a previsão, o volume de chuva pode ultrapassar os 50 milímetros por dia, principalmente nas regiões do litoral e agreste sergipano, consideradas as áreas de maior atenção. Os ventos devem variar entre 20 km/h e 40 km/h, com intensidade entre fraca e moderada ao longo do fim de semana.

De acordo com os meteorologistas da Semac, a instabilidade climática é provocada pela atuação de um cavado em baixos níveis da atmosfera na costa do Nordeste, associado ao fluxo de ventos vindos do sudeste em direção ao leste da região. Esse cenário favorece a formação de nuvens carregadas e aumenta significativamente a umidade sobre o território sergipano.

Além do sábado, a previsão indica continuidade das chuvas durante todo o fim de semana. Para esta sexta-feira (8) e também para o domingo (10), a expectativa é de céu encoberto e pancadas de chuva fraca em diversas localidades do estado.

Risco de alagamentos e transtornos

O alerta meteorológico também destaca riscos associados ao grande volume de precipitação. Entre os principais problemas previstos estão alagamentos em áreas urbanas, transbordamento de pequenos córregos e riachos, além da elevação do nível de rios e lagoas.

As condições climáticas ainda podem comprometer o tráfego em rodovias estaduais e federais, aumentando o risco de acidentes. Há possibilidade de deslizamentos de encostas, queda de árvores, destelhamentos e danos causados por placas e estruturas mal fixadas.

A Semac orienta que a população, especialmente moradores de áreas vulneráveis, mantenha atenção redobrada e acompanhe os boletins meteorológicos e comunicados da Defesa Civil. O órgão informou que seguirá monitorando as condições atmosféricas em tempo real e não descarta a emissão de novos alertas nas próximas horas.