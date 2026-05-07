Suspeito de ameaçar mulher e violar medidas protetivas é detido pela polícia

A Polícia Civil de Sergipe prendeu preventivamente um homem investigado por violência doméstica, perseguição e ameaças contra uma mulher. A ação ocorreu na última quarta-feira (6), em Camaçari, na Bahia, e contou com o apoio da Polícia Civil baiana.

A prisão foi realizada pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM), responsável pela investigação dos crimes relacionados à Lei Maria da Penha. Segundo as apurações, a vítima vinha sendo alvo de perseguições constantes, exposição humilhante em redes sociais e ameaças de morte feitas pelo suspeito, que também enviava fotos de armas.

De acordo com a Polícia Civil, o investigado apresentava comportamento controlador e tentou localizar a vítima de forma indireta, entrando em contato com o local de trabalho dela enquanto se passava por autoridade policial.

Diante da escalada das ameaças e do descumprimento das medidas protetivas já determinadas pela Justiça, a autoridade policial solicitou a prisão preventiva do suspeito para garantir a segurança da vítima e preservar a ordem pública.

A delegada Josefa Valéria Nascimento Andrade destacou a gravidade do caso e o risco enfrentado pela mulher.

“A liberdade dele colocava a vítima em situação de extrema vulnerabilidade, com risco real à sua vida. Os elementos colhidos evidenciam uma conduta reiterada e progressiva, marcada por ameaças explícitas e total desrespeito ao sistema de proteção judicial”, afirmou.

A Polícia Civil reforçou a importância do registro de denúncias em casos de violência doméstica. Informações podem ser repassadas de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181, com garantia de sigilo.







Com informações da SSP