Suspeito investigado por latrocínio morre após confronto com policiais em Itabaiana
Um homem investigado por participação em um crime de latrocínio morreu após um confronto com equipes da Polícia Civil na tarde desta quinta-feira, no município de Itabaiana. A ação foi realizada por agentes da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), ligada à Delegacia Regional da cidade.
Segundo informações divulgadas pela polícia, o suspeito, identificado como Jeovane Santos de Jesus, estava cumprindo pena no Presídio de Areia Branca e havia sido beneficiado com saída temporária. As investigações apontavam que ele poderia estar planejando um homicídio no município e que não pretendia retornar à unidade prisional após o término do benefício.
Durante as diligências, os policiais localizaram o veículo em que Jeovane estava acompanhado de outro homem. Conforme a polícia, o condutor desobedeceu à ordem de parada e iniciou uma fuga em alta velocidade pela BR-235, colocando motoristas e pedestres em risco.
A perseguição se estendeu por vários quilômetros até que o motorista perdeu o controle do automóvel, que saiu da pista e parou às margens da rodovia. Ainda de acordo com a Polícia Civil, Jeovane desceu do veículo e tentou escapar por uma região de mata.
Os agentes realizaram buscas na área e relataram ter sido recebidos a tiros pelo suspeito. Houve troca de tiros e Jeovane acabou sendo baleado. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Itabaiana, mas não resistiu aos ferimentos.
Dentro do carro utilizado na fuga, os policiais apreenderam uma quantidade de entorpecentes. O motorista foi preso em flagrante e levado para a Delegacia Regional de Itabaiana, onde permanece à disposição da Justiça.
O caso será investigado pelas autoridades competentes para esclarecer todos os detalhes da ocorrência.