1º dia do Itabaiana Festival reúne multidão e celebra clima de paz

O primeiro dia do Itabaiana Festival foi marcado por muita animação, grande presença de público e um clima de tranquilidade. Realizado na tradicional Praça Eu Amo Itabaiana, o evento reuniu moradores e visitantes que aproveitaram uma noite de música e celebração sem registros de ocorrências de grande relevância.

A programação contou com apresentações da banda Duas Faces e convidados, além de nomes conhecidos do cenário musical como Menos é Mais, Revelação e o cantor Heitor Costa, que levantaram o público com repertórios cheios de sucessos.

A praça ficou lotada, com o público participando ativamente dos shows e demonstrando entusiasmo do início ao fim. A organização destacou o ambiente de respeito e segurança, reforçando que a festa ocorreu de forma tranquila e familiar.

E a programação continua nesta sexta-feira, prometendo mais uma noite de muita música e energia positiva. Sobem ao palco Aline Souza, Danielzinho Jr, o fenômeno do pagide baiano, Léo Santana e Yasmin Senssação.

A expectativa é de mais uma grande noite, reunindo público e artistas em um ambiente de alegria, segurança e celebração cultural em Itabaiana.