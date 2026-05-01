Itabaiana Festival continua nesta sexta (1º) com grandes shows

O Itabaiana Festival 2026 segue com programação especial nesta sexta-feira, 1º de maio, reunindo grandes atrações na Praça Eu Amo Itabaiana. O segundo dia do evento promete movimentar a cidade com shows que vão do fim da tarde até a noite.

Abrindo a programação, às 17h, Danielzinho Jr sobe ao palco para dar início às apresentações. Logo depois, às 19h, Aline Souza anima o público com seu repertório.

A festa continua às 21h com Leo Santana, um dos artistas mais aguardados da noite, prometendo levantar a multidão. Encerrando o segundo dia do festival, Yasmin Sensação se apresenta às 23h, fechando a programação com muita energia.

O Itabaiana Festival conta com apoio do Governo de Sergipe e da Funcap, e já se consolida como um dos maiores eventos culturais da região