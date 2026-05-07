Operação Caminhos Seguros já resulta em cinco prisões por crimes sexuais em Sergipe

A Polícia Civil de Sergipe já realizou cinco prisões durante a Operação Caminhos Seguros, ação nacional voltada ao enfrentamento de crimes de abuso sexual contra crianças e adolescentes. As capturas aconteceram em Aracaju, Capela e Nossa Senhora do Socorro e envolveram tanto condenados foragidos quanto investigados com mandados de prisão preventiva decretados pela Justiça.

A operação é coordenada pelo Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) e segue em andamento até o dia 18 deste mês, com atuação integrada entre as forças de segurança.

Entre as ações realizadas, está o cumprimento de um mandado de prisão definitiva por estupro de vulnerável. Após diligências e levantamentos policiais, o condenado se apresentou espontaneamente na Delegacia de Capela e, posteriormente, foi transferido para Aracaju para os procedimentos legais.

Outro condenado pelo mesmo crime foi localizado e preso em via pública no conjunto Parque dos Faróis, em Nossa Senhora do Socorro. Segundo a Polícia Civil, ele permanece à disposição da Justiça.

Já em Aracaju, no bairro Siqueira Campos, equipes policiais cumpriram um terceiro mandado de prisão definitiva contra um idoso condenado por estupro de vulnerável. A prisão ocorreu no imóvel onde ele estava residindo.

O delegado Fábio Santana, integrante do DAGV, destacou os resultados alcançados até o momento pela operação em Sergipe.

“Em consonância com a Operação Caminhos Seguros, a Polícia Civil de Sergipe vem obtendo grande êxito no cumprimento de mandados de prisão, tanto no interior quanto na capital”, afirmou.

Ainda de acordo com o delegado, após os procedimentos legais, os presos foram encaminhados ao sistema prisional e apresentados ao Poder Judiciário.

A Polícia Civil informou que a operação continuará sendo realizada com foco na proteção de crianças e adolescentes e no combate à impunidade em crimes dessa natureza.

A instituição também reforçou a importância da participação da população por meio de denúncias, consideradas fundamentais para o avanço das investigações e para a retirada de suspeitos de circulação.







Com informações da SSP