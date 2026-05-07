Anvisa determina recolhimento de produtos Ypê; saiba como identificar
Medida envolve detergentes, lava-roupas líquidos e desinfetantes após risco de contaminação microbiológica apontado pela agência
A Anvisa determinou o recolhimento de diversos produtos da marca Ypê após identificar irregularidades que podem comprometer a segurança sanitária dos consumidores. A medida vale para detergentes lava-louças, lava-roupas líquidos e desinfetantes de todos os lotes cuja numeração termina em “1”.
Segundo a agência, os problemas encontrados comprometem os requisitos de Boas Práticas de Fabricação (BPF) de saneantes e podem causar contaminação microbiológica, ou seja, a presença indesejada de microrganismos nocivos à saúde.
Como identificar o lote dos produtos
O número do lote não aparece no rótulo frontal da embalagem. Ele está impresso diretamente na garrafa do produto, geralmente próximo à data de fabricação e validade.
Na marcação, o consumidor consegue visualizar a data de fabricação na parte superior e o número do lote logo abaixo. A recomendação da Anvisa é verificar se a numeração termina em “1”.
Dependendo da cor da embalagem e do líquido, a identificação pode ser mais difícil, exigindo atenção redobrada do consumidor.
Produtos atingidos pelo recolhimento
Entre os itens afetados estão:
- Lava-Louças Ypê Clear Care
- Lava-Louças com Enzimas Ativas Ypê
- Lava-Louças Ypê
- Lava-Louças Ypê Toque Suave
- Lava-Louças Concentrado Ypê Green
- Lava-Louças Ypê Clear
- Lava-Louças Ypê Green
- Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor
- Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Cuida das Roupas
- Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Antibac
- Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha
- Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Green
- Lava Roupas Líquido Ypê Express
- Lava Roupas Líquido Ypê Power Act
- Lava Roupas Líquido Ypê Premium
- Lava Roupas Tixan Maciez
- Lava Roupas Tixan Primavera
- Lava Roupas Tixan Power Act
- Desinfetante Bak Ypê
- Desinfetante de Uso Geral Atol
- Desinfetante Perfumado Atol
- Desinfetante Pinho Ypê
Orientação aos consumidores
A Anvisa orienta que os consumidores suspendam imediatamente o uso dos produtos atingidos pela medida e entrem em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa para obter informações sobre troca ou recolhimento.
A decisão foi publicada na Resolução 1.834/2026 da agência reguladora.