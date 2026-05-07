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Anvisa determina recolhimento de produtos Ypê; saiba como identificar

Medida envolve detergentes, lava-roupas líquidos e desinfetantes após risco de contaminação microbiológica apontado pela agência

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A Anvisa determinou o recolhimento de diversos produtos da marca Ypê após identificar irregularidades que podem comprometer a segurança sanitária dos consumidores. A medida vale para detergentes lava-louças, lava-roupas líquidos e desinfetantes de todos os lotes cuja numeração termina em “1”.

Segundo a agência, os problemas encontrados comprometem os requisitos de Boas Práticas de Fabricação (BPF) de saneantes e podem causar contaminação microbiológica, ou seja, a presença indesejada de microrganismos nocivos à saúde.

Como identificar o lote dos produtos

O número do lote não aparece no rótulo frontal da embalagem. Ele está impresso diretamente na garrafa do produto, geralmente próximo à data de fabricação e validade.

Na marcação, o consumidor consegue visualizar a data de fabricação na parte superior e o número do lote logo abaixo. A recomendação da Anvisa é verificar se a numeração termina em “1”.

Dependendo da cor da embalagem e do líquido, a identificação pode ser mais difícil, exigindo atenção redobrada do consumidor.

Produtos atingidos pelo recolhimento

Entre os itens afetados estão:

  • Lava-Louças Ypê Clear Care
  • Lava-Louças com Enzimas Ativas Ypê
  • Lava-Louças Ypê
  • Lava-Louças Ypê Toque Suave
  • Lava-Louças Concentrado Ypê Green
  • Lava-Louças Ypê Clear
  • Lava-Louças Ypê Green
  • Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor
  • Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Cuida das Roupas
  • Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Antibac
  • Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha
  • Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Green
  • Lava Roupas Líquido Ypê Express
  • Lava Roupas Líquido Ypê Power Act
  • Lava Roupas Líquido Ypê Premium
  • Lava Roupas Tixan Maciez
  • Lava Roupas Tixan Primavera
  • Lava Roupas Tixan Power Act
  • Desinfetante Bak Ypê
  • Desinfetante de Uso Geral Atol
  • Desinfetante Perfumado Atol
  • Desinfetante Pinho Ypê

Orientação aos consumidores

A Anvisa orienta que os consumidores suspendam imediatamente o uso dos produtos atingidos pela medida e entrem em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa para obter informações sobre troca ou recolhimento.

A decisão foi publicada na Resolução 1.834/2026 da agência reguladora.

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