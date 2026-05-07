Anvisa determina recolhimento de produtos Ypê; saiba como identificar

A Anvisa determinou o recolhimento de diversos produtos da marca Ypê após identificar irregularidades que podem comprometer a segurança sanitária dos consumidores. A medida vale para detergentes lava-louças, lava-roupas líquidos e desinfetantes de todos os lotes cuja numeração termina em “1”.

Segundo a agência, os problemas encontrados comprometem os requisitos de Boas Práticas de Fabricação (BPF) de saneantes e podem causar contaminação microbiológica, ou seja, a presença indesejada de microrganismos nocivos à saúde.

Como identificar o lote dos produtos

O número do lote não aparece no rótulo frontal da embalagem. Ele está impresso diretamente na garrafa do produto, geralmente próximo à data de fabricação e validade.

Na marcação, o consumidor consegue visualizar a data de fabricação na parte superior e o número do lote logo abaixo. A recomendação da Anvisa é verificar se a numeração termina em “1”.

Dependendo da cor da embalagem e do líquido, a identificação pode ser mais difícil, exigindo atenção redobrada do consumidor.

Produtos atingidos pelo recolhimento

Entre os itens afetados estão:

Lava-Louças Ypê Clear Care

Lava-Louças com Enzimas Ativas Ypê

Lava-Louças Ypê

Lava-Louças Ypê Toque Suave

Lava-Louças Concentrado Ypê Green

Lava-Louças Ypê Clear

Lava-Louças Ypê Green

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Cuida das Roupas

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Antibac

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Green

Lava Roupas Líquido Ypê Express

Lava Roupas Líquido Ypê Power Act

Lava Roupas Líquido Ypê Premium

Lava Roupas Tixan Maciez

Lava Roupas Tixan Primavera

Lava Roupas Tixan Power Act

Desinfetante Bak Ypê

Desinfetante de Uso Geral Atol

Desinfetante Perfumado Atol

Desinfetante Pinho Ypê

Orientação aos consumidores

A Anvisa orienta que os consumidores suspendam imediatamente o uso dos produtos atingidos pela medida e entrem em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa para obter informações sobre troca ou recolhimento.

A decisão foi publicada na Resolução 1.834/2026 da agência reguladora.