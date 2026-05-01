Já está no ar! Encontre sua foto no Itabaiana Festival com o novo mural

O Portal Itnet já disponibilizou as fotos do primeiro dia do Itabaiana Festival, marcando o retorno de um dos recursos mais queridos do público: o tradicional mural de fotos. A ferramenta, que fez história ao longo dos anos, volta agora totalmente repaginada e ainda mais tecnológica.

Nesta nova fase, o mural ganhou um sistema inteligente que facilita a busca pelas imagens. Basta tirar uma selfie ou enviar uma foto, e em questão de segundos o sistema identifica e mostra todos os registros em que você aparece durante o evento.

E não para por aí. O novo mural também resgata memórias antigas: é possível encontrar fotos tiradas durante a Micarana de mais de 15 anos atrás. Ou seja, além de conferir os registros atuais do Itabaiana Festival, o público pode reviver momentos marcantes do passado em poucos cliques.

Outra novidade é o cadastro automático. Ao se registrar na plataforma, suas fotos passam a ser identificadas sem a necessidade de tirar novas selfies, tornando a experiência ainda mais rápida e prática para quem quer reviver os melhores momentos da festa.



Confira as fotos no mural