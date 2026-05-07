Veículo utilizado na fuga de suspeito de latrocínio é levado para Delegacia Regional de Itabaiana

O veículo modelo Polo, de cor preta, utilizado na fuga de Jeovane Santos de Jesus, suspeito de envolvimento em um crime de latrocínio e morto após confronto com policiais civis em Itabaiana, foi encaminhado para a Delegacia Regional do município na noite desta quinta-feira.

De acordo com as informações apuradas, o automóvel foi apreendido após uma perseguição policial realizada na BR-235, durante operação da Polícia Civil. O carro teria sido utilizado na tentativa de fuga do suspeito, que acabou entrando em confronto com equipes da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Ainda segundo as informações, entorpecentes também teriam sido encontrados no interior do veículo durante a ação policial. O automóvel agora passará por perícia e ficará à disposição das investigações conduzidas pela Delegacia Regional de Itabaiana.

O caso segue sendo investigado pelas autoridades policiais, que buscam esclarecer todos os detalhes da ocorrência.