Acidente deixa um morto na rodovia entre Glória e Monte Alegre

Foi identificado como Fábio Weber, professor e morador de Monte Alegre, o homem que morreu em um grave acidente registrado no início da noite deste sábado, no trecho conhecido como “Balança”, entre os municípios de Nossa Senhora da Glória e Monte Alegre de Sergipe.

De acordo com as informações iniciais, o impacto da colisão foi forte e a vítima não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito ainda no local. As circunstâncias do acidente ainda devem ser apuradas.

Fábio era bastante conhecido na região e atuava como professor no Centro de Excelência 28 de Janeiro, em Monte Alegre. A notícia de sua morte gerou grande comoção entre alunos, colegas de trabalho, amigos e familiares.

O caso repercutiu nas redes sociais, onde diversas pessoas prestaram homenagens e lamentaram a perda precoce do educador.