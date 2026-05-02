Homem é preso suspeito de usar quitanda como fachada para tráfico em Aquidabã

Uma operação da Polícia Civil resultou na prisão em flagrante de um homem suspeito de tráfico de drogas no município de Aquidabã, nesta quinta-feira (1º). A ação foi realizada pela Delegacia local e aconteceu na região central da cidade.

Durante a operação, os policiais apreenderam substâncias semelhantes à cocaína e à maconha, já embaladas e prontas para comercialização.

De acordo com o delegado Ruidiney Nunes, as investigações apontaram que o suspeito utilizava uma quitanda como fachada para esconder a atividade criminosa. A movimentação comum do comércio de frutas era usada para dificultar a identificação do tráfico tanto pelas autoridades quanto por moradores da região.

Com os elementos reunidos durante a investigação, os policiais efetuaram a prisão em flagrante e recolheram o material ilícito encontrado no local.

O suspeito foi encaminhado à delegacia, onde passaram a ser adotados os procedimentos legais. Ele permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforçou a importância da colaboração da população no combate à criminalidade e informou que denúncias anônimas podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181.











Com informações da SSP