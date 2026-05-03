Homem ataca ex e criança em Nossa Senhora da Glória

Uma mulher e uma criança de apenas 7 anos foram vítimas de um ataque brutal na noite deste sábado (2), no povoado Lagoa Bonita, em Nossa Senhora da Glória.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito — ex-companheiro da mulher — invadiu a residência e desferiu golpes contra as vítimas, além de utilizar uma arma de fogo para intimidar.

A mulher foi socorrida por populares, e a criança foi encontrada em estado grave dentro da casa.

O suspeito foi localizado, reagiu à abordagem policial, foi atingido, socorrido, mas não resistiu.