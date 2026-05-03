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Inter de Limeira vence o Confiança fora de casa

Com gol de Romarinho, equipe paulista faz 1 a 0 no Batistão pela Campeonato Brasileiro Série C

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A Inter de Limeira conquistou uma importante vitória fora de casa ao bater o Confiança por 1 a 0 na noite deste sábado, na Arena Batistão, pela 5ª rodada da Campeonato Brasileiro Série C. O único gol da partida foi marcado por Romarinho, ainda no primeiro tempo.

A equipe paulista começou melhor e quase abriu o placar logo aos dois minutos, quando Vitor Leque cobrou falta no ângulo e obrigou Rafael Pascoal a fazer grande defesa. Com maior posse de bola e controle das ações ofensivas, a Inter manteve a pressão até chegar ao gol aos 23 minutos. Após cobrança de falta rasteira de Vitor Leque na entrada da área, Romarinho apareceu para finalizar de primeira e balançar as redes.

Após sofrer o gol, o Confiança tentou reagir, mas encontrou dificuldades na criação de jogadas e pouco ameaçou a meta adversária durante a primeira etapa.

No segundo tempo, a Inter de Limeira quase ampliou logo no primeiro minuto, com finalização perigosa de Lucas Buchecha. Depois disso, o jogo ficou mais truncado, com poucas oportunidades claras. O Confiança teve dificuldades para furar a defesa visitante, enquanto a equipe paulista buscava explorar os contra-ataques.

Aos 32 minutos, Ícaro ainda levou perigo em cobrança de falta, mas o goleiro Saulo fez boa defesa. Já nos acréscimos, Gabriel Zeca tentou uma meia bicicleta e quase empatou, mas a Inter conseguiu segurar a pressão até o apito final.

Com o resultado, o Confiança chega à segunda derrota consecutiva e permanece com três pontos, na parte de baixo da tabela. Já a Inter de Limeira soma oito pontos e sobe para a zona intermediária da classificação.

O Confiança volta a campo na próxima quinta-feira, contra o Fortaleza, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Pela Série C, a equipe sergipana encara o Ituano fora de casa no dia 10. Já a Inter de Limeira enfrenta o Santa Cruz no dia 11, no Estádio Major Levy Sobrinho.

 
 

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