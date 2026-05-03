Serra Branca vira sobre o Lagarto e assume liderança do Grupo

O Lagarto foi derrotado de virada pelo Serra Branca por 2 a 1 neste domingo, no Estádio Barretão, em Sergipe, em duelo válido pela 5ª rodada do Grupo A9 da Campeonato Brasileiro Série D.

A equipe da casa começou melhor e abriu o placar logo aos quatro minutos do primeiro tempo. Rhuan recebeu cruzamento dentro da área, girou sobre a marcação e finalizou com precisão para colocar o Lagarto em vantagem. Mesmo atrás no marcador, o Serra Branca passou a ocupar mais o campo ofensivo, mas encontrou dificuldades para transformar a posse de bola em chances claras. Antes do intervalo, o time sergipano ainda levou perigo em mais uma oportunidade, parada pelo goleiro Bruno Fuso.

Na volta para o segundo tempo, o cenário seguiu com o Serra Branca mais presente no ataque. Apesar disso, a primeira grande chance foi do Lagarto, em cabeçada de Paulo Miranda após escanteio, salva quase em cima da linha por Marcelo Toscano.

A reação paraibana veio aos 12 minutos. Clayton aproveitou lançamento na área para empatar a partida. Pouco depois, aos 14, o atacante voltou a aparecer bem posicionado e marcou mais uma vez, decretando a virada do Serra Branca.

Nos minutos finais, o Lagarto ainda tentou pressionar em busca do empate e teve boas oportunidades, mas não conseguiu evitar a derrota em casa.

Com o resultado, o Serra Branca assume a liderança do Grupo A9, enquanto o Lagarto segue na disputa por uma vaga no G-4. As equipes voltam a se enfrentar na próxima rodada, no Estádio Amigão, em Campina Grande.