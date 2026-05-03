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Serra Branca vira sobre o Lagarto e assume liderança do Grupo

Com dois gols de Clayton, equipe paraibana vence por 2 a 1 no Barretão pela Campeonato Brasileiro Série D e sobe na tabela

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