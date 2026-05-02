Itabaiana cantou, dançou e celebrou mais uma edição de sucesso do festival

A última noite do Itabaiana Festival foi marcada por muita música, animação e grande participação do público na sexta-feira (1º). A terceira edição do evento confirmou o sucesso da festa, que já se consolidou como um dos principais eventos festivos da região e movimentou milhares de pessoas até a madrugada.

Abrindo a programação, Danielzinho Jr levou ao palco o autêntico forró raiz e colocou o público para dançar logo nas primeiras horas da noite. Com um repertório recheado de clássicos, o cantor deu início à sequência de apresentações em clima de animação.

Na sequência, Aline Souza, conhecida carinhosamente como “A Pequena”, mostrou mais uma vez por que vem conquistando espaço no cenário musical. Com muita presença de palco, carisma e um repertório que fez o público cantar junto, a artista levantou a plateia e protagonizou um dos momentos mais animados da noite.

Um dos shows mais aguardados da programação foi o de Léo Santana. O cantor retornou ao Itabaiana Festival após participação na primeira edição do evento e levou uma multidão ao delírio ao som dos maiores sucessos da carreira. Durante o show, o cantor também celebrou o aniversário comemorado nessa semana ao lado do público sergipano, em um momento marcado pela interação com os fãs e pelo carinho demonstrado ao povo de Sergipe.

Encerrando a programação, Yasmim Sensação fez sua primeira apresentação em Itabaiana. Conhecida nacionalmente como “a Barbie do Brega”, a cantora apostou em um repertório marcado por romantismo, sofrência e muito brega, fechando a noite em clima de festa e animação.

Com forte participação popular, repercussão positiva nas redes sociais e shows que movimentaram o público durante as duas noites de evento, o Itabaiana Festival deixou o sentimento de quero mais. E, como já virou tradição, a expectativa pelas atrações da próxima edição começou antes mesmo do fim da festa.