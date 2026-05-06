Alex Henrique declara apoio à pré-candidatura de Anderson de Zé das Canas
Vereador mais votado de Itabaiana anuncia apoio político e confirma alinhamento com grupo de Luciano Bispo
Alex Henrique declara apoio à pré-candidatura de Anderson de Zé das Canas para deputado federal e põe fim às especulações sobre possível candidatura própria.
Durante entrevista com o deputado estadual Luciano Bispo no programa Balança Sergipe, Alex questionou quem seria o nome apoiado por Luciano para a disputa federal. Ao ouvir a resposta, o vereador afirmou ao vivo que seguirá o mesmo caminho político, declarando apoio à reeleição de Luciano Bispo e à pré-candidatura de Anderson de Zé das Canas.
Alex Henrique foi o vereador mais votado de Itabaiana nas últimas eleições e vinha sendo cogitado como possível pré-candidato a deputado federal. Com a declaração feita no programa, o parlamentar encerra os rumores e confirma alinhamento político com o grupo liderado por Luciano Bispo.