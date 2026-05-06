Suspeito de violência doméstica é detido após atacar mulher e filho

Um homem investigado por violência doméstica foi preso preventivamente na última terça-feira (5), no município de Tobias Barreto, após descumprir medidas protetivas concedidas pela Justiça. A ação foi realizada pela Polícia Civil de Sergipe, por meio do Núcleo de Atendimento à Mulher e Demais Grupos Vulneráveis.

Segundo as informações policiais, o caso mais recente ocorreu na madrugada do último domingo (3), quando a vítima foi agredida dentro da própria residência. O suspeito teria desferido socos no rosto da mulher e tentado esganá-la durante o ataque.

A violência também atingiu o filho da vítima, um adolescente de 14 anos, que acabou sendo agredido ao tentar defender a mãe. Além das agressões físicas, o investigado provocou destruição no imóvel, quebrando objetos e danificando o aparelho celular da mulher.

De acordo com a polícia, o homem já é reincidente em episódios de violência contra a mesma vítima. Em dezembro de 2025, um procedimento anterior resultou na concessão de medidas protetivas com base na Lei Maria da Penha.

Diante do descumprimento das determinações judiciais e do agravamento das agressões, foi instaurado um novo inquérito, que levou à solicitação da prisão preventiva, cumprida nesta terça-feira.

A Polícia Civil reforçou a importância da denúncia em casos de violência doméstica e orienta que vítimas ou testemunhas procurem as delegacias ou utilizem o Disque-Denúncia, pelo número 181.









Com informações da SSP