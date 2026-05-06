Operação Dia do Trabalho tem aumento de infrações e sinistros em Sergipe

A Polícia Rodoviária Federal (Polícia Rodoviária Federal) encerrou às 23h59 do último domingo (3) a Operação Dia do Trabalho 2026 em Sergipe, iniciada na quinta-feira (1º), com um dado positivo: nenhuma morte foi registrada nas rodovias federais do estado durante o feriado prolongado.

Apesar da ausência de óbitos, o balanço da operação aponta aumento no número de sinistros e feridos em comparação ao mesmo período de 2025. Foram contabilizados 14 sinistros e 14 pessoas feridas, o que representa crescimento de 40% e 55,6%, respectivamente. No ano anterior, haviam sido registrados 10 sinistros, 9 feridos e uma morte.

Para reforçar a segurança viária e garantir a fluidez do trânsito, a PRF ampliou em 38% o efetivo operacional durante o período. A medida permitiu intensificação das rondas e ações de fiscalização em pontos estratégicos das rodovias federais que cortam o estado.

Ao longo da operação, foram fiscalizadas 1.056 pessoas e 906 veículos, além da aplicação de 415 autos de infração por irregularidades diversas. Também foram realizados 755 testes de alcoolemia com etilômetro.

Entre as infrações mais registradas estão condução sem habilitação, motociclistas sem capacete, ultrapassagens proibidas e transporte inadequado de crianças. Também foram identificados casos de excesso de velocidade, recusa ao teste do bafômetro e falta do uso do cinto de segurança.

No combate à criminalidade, duas pessoas foram detidas pelo crime de descaminho no município de Cristinápolis. A ocorrência aconteceu no km 200 da BR-101, na noite do dia 1º, quando um veículo foi abordado e 18 aparelhos celulares novos foram encontrados sem comprovação fiscal.

O material apreendido e os envolvidos foram encaminhados à delegacia de polícia judiciária, onde o caso seguirá sob investigação.











Com informações da PRF/SE