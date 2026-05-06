Operação investiga ex-namorado e terceiros por divulgação de vídeo íntimo

A divulgação não autorizada de conteúdos íntimos motivou a deflagração da Operação Circuito Fechado, realizada na manhã desta quarta-feira (6), no município de Santa Rosa de Lima. A ação foi conduzida pela Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia Distrital local, com apoio de outras forças de segurança.

A operação contou com a participação da Delegacia de Carmópolis, da Polícia Militar de Sergipe e da Polícia Científica de Sergipe. Ao todo, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, com acompanhamento de peritos criminais, que realizaram análises preliminares ainda durante a ação.

Segundo as investigações, o caso teve início após a denúncia de uma vítima sobre a circulação de um vídeo íntimo registrado quando ela ainda era adolescente. O material teria sido exposto após a formatação de um aparelho celular em um computador de terceiros, o que levantou suspeitas sobre o compartilhamento indevido do conteúdo.

Ao longo do inquérito, as oitivas apontaram contradições entre os envolvidos, incluindo o ex-namorado da vítima e os proprietários do computador utilizado no processo. Com base nesses elementos, a Polícia Civil representou judicialmente pelos mandados cumpridos nesta quarta-feira.

Os dispositivos eletrônicos apreendidos foram encaminhados ao Instituto de Criminalística, em Aracaju, onde passarão por análise técnica detalhada para identificar a origem e eventual disseminação do material.

Durante as diligências, também surgiram informações de que um dos investigados poderia ter o hábito de registrar e divulgar imagens íntimas de parceiras sem consentimento, o que amplia o escopo da investigação.

O nome da operação, Circuito Fechado, faz referência à tentativa de interromper o ciclo de compartilhamento ilegal de imagens íntimas e conteúdos de nudez.

A Polícia Civil reforça que vítimas de situações semelhantes devem procurar a Delegacia Distrital de Santa Rosa de Lima para prestar depoimento e auxiliar na apuração dos fatos.









Com informações da SSP