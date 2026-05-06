Menino cai de bicicleta e é atropelado por caminhão de lixo em Propriá

Um acidente envolvendo duas bicicletas e um caminhão de coleta de lixo deixou um menino de 11 anos ferido na tarde da última terça-feira (5), em Propriá. A criança caiu na via após colidir com outro colega e, em seguida, foi atingida pelo veículo que passava pelo local.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe, o impacto entre as bicicletas fez com que o garoto perdesse o equilíbrio e caísse. Logo depois, o caminhão que realizava a coleta de lixo acabou atingindo a vítima.

Relatos repassados aos bombeiros apontam que o motorista do caminhão teria passado mal após o ocorrido e não estava mais no local quando a equipe de resgate chegou. As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.

O atendimento foi iniciado por equipes do 6º Grupamento de Bombeiros Militar (6º GBM), acionadas após uma mulher ir até o quartel pedir ajuda. Os militares se deslocaram rapidamente até a área da ocorrência.

A vítima apresentava uma laceração extensa na perna direita e recebeu os primeiros socorros ainda no local, com procedimentos de imobilização e estabilização até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

Após o atendimento inicial, o menino foi encaminhado para uma unidade hospitalar, onde recebeu continuidade no tratamento médico.







