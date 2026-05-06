Homem com tornozeleira é preso por furto qualificado em Aracaju

Um homem suspeito de furto qualificado foi preso em flagrante na última terça-feira (5), durante a “Operação Contenção”, realizada em Aracaju. A ação foi conduzida por equipes da Polícia Civil de Sergipe, por meio da 2ª Delegacia Metropolitana.

A operação teve início após a vítima procurar a delegacia para denunciar o furto em seu estabelecimento comercial e pedir apoio na identificação do autor. Com base nas informações repassadas, os policiais iniciaram diligências na região indicada.

Durante as buscas, os investigadores localizaram e prenderam o suspeito, que utilizava tornozeleira eletrônica no momento da abordagem. Ele foi capturado ainda na área onde o crime teria ocorrido.

O delegado Gregório Bezerra, responsável pela operação, destacou a rapidez da resposta policial e a importância da colaboração da população para o sucesso das ações. Segundo ele, é fundamental que vítimas registrem ocorrência o quanto antes para facilitar o trabalho investigativo.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado à 2ª Delegacia Metropolitana, onde permanece à disposição da Justiça. A Secretaria da Segurança Pública reforça que denúncias podem ser feitas de forma anônima por meio dos telefones 181 e 190.







Com informações da SSP