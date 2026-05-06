Idoso é achado morto em residência e perícia é acionada em Aracaju

O corpo de um homem de 68 anos foi encontrado com sinais de violência dentro de uma residência no bairro Jardim Centenário, em Aracaju, na tarde deste domingo, 3. A ocorrência é tratada como morte violenta e está sendo investigada pela Polícia Civil.

Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionado para atender a ocorrência e iniciar os primeiros procedimentos no local onde a vítima foi encontrada.

No interior do imóvel, o idoso já estava sem vida e apresentava indícios de agressão, conforme as informações preliminares repassadas pelas autoridades. A forma como o crime ocorreu ainda não foi esclarecida e depende do avanço das investigações.

A área foi isolada para o trabalho das equipes da Polícia Científica, que realizou a perícia, enquanto o Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo.

O caso segue sob responsabilidade do DHPP, que atua para identificar possíveis suspeitos e esclarecer a motivação do crime. Denúncias que possam ajudar na investigação podem ser feitas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181.









