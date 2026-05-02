Filhote de jacaré é resgatado após ficar preso entre muros em hospital de Lagarto

Um filhote de jacaré-de-papo-amarelo foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) após ficar preso entre dois muros em uma área do Hospital Universitário de Lagarto. A ocorrência foi registrada na sexta-feira (1º).

Segundo o CBMSE, a equipe realizou a captura utilizando técnicas apropriadas para manejo de fauna silvestre, garantindo a segurança da operação e do animal. O filhote não apresentava ferimentos.

Após o resgate, o jacaré foi levado para uma área considerada adequada ao seu habitat natural, distante de residências e próxima a um riacho, onde foi devolvido à natureza.

O Corpo de Bombeiros orienta que, ao encontrar animais silvestres em áreas urbanas, a população evite qualquer tentativa de aproximação e acione imediatamente o serviço de emergência por meio do telefone 193.