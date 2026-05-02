Adolescente de 17 anos morre após colisão frontal entre moto e caminhonete em Carira

Uma colisão frontal entre uma motocicleta e uma caminhonete terminou com a morte de um adolescente de 17 anos na madrugada deste sábado (2), na Rodovia SE-240, nas proximidades do povoado Mocó, em Carira.

Informações apuradas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) apontam que os veículos seguiam em sentidos contrários no momento do acidente. A caminhonete trafegava no sentido Nossa Senhora da Glória/Carira, enquanto o motociclista seguia pela direção oposta.

Após a batida, a motocicleta ficou às margens da rodovia. O adolescente sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) confirmou o óbito.





O BPRv informou ainda que o condutor da caminhonete deixou a cena do acidente antes da chegada das autoridades.

Depois dos trabalhos realizados pelas equipes da Criminalística e do Instituto Médico Legal (IML), os veículos foram encaminhados para a Delegacia de Carira.