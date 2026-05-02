Cartório Eleitoral de Itabaiana realiza atendimento especial neste sábado, 2

Com o prazo para regularização da situação eleitoral chegando ao fim no próximo dia 6 de maio, a Justiça Eleitoral segue intensificando o atendimento aos eleitores que ainda precisam resolver pendências junto ao órgão.

Em Itabaiana, o Cartório da 9ª Zona Eleitoral realiza atendimento especial neste sábado (2), das 8h às 14h. A informação foi divulgada pela juíza eleitoral Érica Magri Milani. O atendimento ocorre conforme a capacidade do cartório, com distribuição de senhas ao longo do período.

Entre os serviços disponíveis estão emissão do primeiro título de eleitor, transferência de domicílio eleitoral, atualização cadastral e regularização de títulos cancelados ou suspensos.

A Justiça Eleitoral orienta que os eleitores não deixem para procurar atendimento nos últimos dias do prazo, evitando filas e possíveis transtornos.

Para solicitar o título de eleitor, é necessário apresentar documento oficial com foto ou certidão de nascimento ou casamento, além do CPF e comprovante de residência atualizado.