Caminhoneiro de Malhador sofre acidente na BR-116, na Bahia

Um acidente envolvendo um caminhoneiro sergipano foi registrado na BR-116, nas proximidades do município de Iaçu, na Bahia, na noite da última sexta-feira (1º).

O motorista foi identificado como Edgar, natural de Malhador e conhecido na região. Segundo informações divulgadas, ele conduzia um caminhão Scania bitruck, de cor azul, que acabou tombando às margens da rodovia.

A identificação “Beto do Inhame”, estampada no para-lama do veículo, também chamou a atenção de motoristas que passavam pelo local no momento do acidente.

As causas do tombamento ainda não foram esclarecidas oficialmente. Equipes de socorro foram acionadas para atender a ocorrência.

Até o momento, não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde do caminhoneiro. O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes.