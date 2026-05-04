Ação do Bpati apreende crack, cocaína e prende dois em Pedrinhas

Uma operação policial resultou na apreensão de mais de um quilo de drogas e na detenção de dois suspeitos na tarde de domingo (3), no município de Pedrinhas. A ação foi realizada por equipes do Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (Bpati) após denúncias sobre tráfico em um lava a jato da cidade.

Ao chegar ao endereço indicado, na Rua João Macedo, os militares identificaram um homem em atitude suspeita. Durante a abordagem, foram encontradas porções de substâncias semelhantes ao crack e à cocaína. Questionado, ele afirmou que apenas armazenava o material para outra pessoa e indicou que havia mais entorpecentes escondidos no local.

Dando continuidade às diligências, o suspeito informou que parte da droga havia sido levada para uma residência no Conjunto Barretão. No imóvel, os policiais localizaram outro homem e, após autorização de entrada, encontraram cerca de 697 gramas de crack guardadas em um recipiente.

Ao todo, a operação resultou na apreensão de aproximadamente 844 gramas de crack, 255 gramas de cocaína e uma balança de precisão. Os dois suspeitos foram encaminhados, junto com o material apreendido, para a Delegacia Plantonista de Lagarto, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.











Com informações da SSP