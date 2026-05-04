Jovem desaparece em rio durante passeio em família em Gararu
Vítima foi levada pela correnteza durante banho no rio; buscas serão retomadas com equipe de mergulho
Um jovem de 18 anos desapareceu após se afogar no Rio São Francisco, no município de Gararu, no final da tarde de domingo (3). O caso mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe, que foram acionadas para uma ocorrência de busca e salvamento na região.
Segundo as informações repassadas pela corporação, três jovens que participavam de um passeio em família entraram no rio, mas enfrentaram dificuldades para retornar à margem. Dois deles conseguiram ser resgatados, enquanto o terceiro foi levado pela correnteza e não foi mais visto, conforme relataram testemunhas.
Uma equipe do 6º Grupamento de Bombeiros Militar (6º GBM), sediado em Propriá, esteve no local e realizou o atendimento inicial da ocorrência. No entanto, por conta do anoitecer, as buscas não puderam ser iniciadas ainda no domingo, já que a baixa visibilidade e os riscos impedem operações de mergulho nesse tipo de situação.
Os militares permaneceram na área orientando os familiares da vítima e informaram que as buscas seriam retomadas na manhã desta segunda-feira (4), com o apoio de equipes especializadas em mergulho do Corpo de Bombeiros.
A operação foi coordenada pela sargento Kathyúcia Gomes e contou com a atuação dos soldados Erick, Omena e Elvis.