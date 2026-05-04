Incêndio em loja de eletrônicos assusta moradores no centro de Lagarto

O fogo que atingiu uma loja de eletrônicos assustou moradores e comerciantes no centro de Lagarto durante a madrugada deste domingo (3). O incidente ocorreu em uma galeria comercial localizada na Rua do Riachão e, apesar da gravidade da situação, não houve registro de feridos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas teriam começado em um dos estabelecimentos que armazenava diversos aparelhos eletrônicos, especialmente televisores. A ocorrência também foi marcada pela grande quantidade de fumaça preta, o que levantou o alerta para o risco de o incêndio alcançar imóveis vizinhos e comprometer a rede elétrica da região.

A ação rápida dos bombeiros foi decisiva para impedir que o fogo se espalhasse para outras lojas da galeria. O controle foi realizado ainda nos estágios iniciais, embora o estabelecimento atingido tenha sofrido prejuízos materiais.

Após conter as chamas, as equipes permaneceram no local realizando o rescaldo e o monitoramento da área até a completa eliminação de focos remanescentes e dissipação da fumaça.

As causas do incêndio ainda não foram identificadas. A apuração deverá ser feita por meio de perícia técnica, caso seja solicitada pelo proprietário.