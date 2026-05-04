Veículo roubado em Carira é encontrado na zona rural de Malhador
Menos de 24 horas após o roubo, um veículo foi recuperado por policiais militares no interior de Sergipe. O carro, um VW Polo, havia sido levado no município de Carira e foi localizado neste domingo (3) no povoado Adique, zona rural de Malhador.
A ação foi realizada por equipes da 3ª Companhia da Polícia Militar, que encontraram o automóvel durante diligências na região. Após a localização, os agentes entraram em contato com o proprietário para informar sobre a recuperação do veículo.
O carro foi encaminhado para a Delegacia Regional de Itabaiana, onde serão adotados os procedimentos legais antes da devolução ao dono.