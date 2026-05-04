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Moto com restrição de roubo é recuperada pela polícia em Itabaianinha

Veículo foi encontrado abandonado após denúncia; suspeitos fugiram antes da chegada da polícia

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Uma motocicleta com restrição de roubo ou furto foi recuperada por policiais militares na tarde deste domingo (3), no município de Itabaianinha. O veículo, uma Honda Bros 160 de cor azul, havia sido levado durante o feriado e foi localizado após denúncia.

De acordo com as informações policiais, equipes do 11º Batalhão e do Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (BPati) foram acionadas para averiguar a presença de uma moto abandonada nas proximidades da linha férrea, no Centro da cidade, na esquina entre a Rua Estância e a Estrada Tamboril.

Ainda segundo a polícia, a denúncia indicava que dois homens estavam no local, mas eles fugiram antes da chegada das equipes. Durante a verificação, os militares encontraram o veículo e, ao consultarem o sistema de segurança, confirmaram que se tratava de uma motocicleta furtada, levada nas imediações de um estabelecimento comercial também no Centro de Itabaianinha.

Diante da constatação, a moto foi recolhida e encaminhada à base da Companhia da Polícia Militar no município, onde serão realizados os procedimentos necessários para a devolução ao proprietário e a continuidade das investigações.




Com informações da SSP

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