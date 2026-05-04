Acidente grave entre moto e ônibus deixa homem ferido em Itabaiana

Um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um ônibus deixou um homem seriamente ferido na cidade de Itabaiana, no Agreste sergipano. A colisão ocorreu nas proximidades da Rua Padre Filimino, mobilizando equipes de socorro e chamando a atenção de moradores da região.

A vítima foi identificada como Pablo André, residente do município de Nossa Senhora das Dores. De acordo com as primeiras informações, o impacto da batida foi intenso, resultando em múltiplas fraturas e ferimentos graves.

Pablo André recebeu atendimento inicial no local e foi encaminhado ao Hospital Regional de Itabaiana. Devido à gravidade do seu estado de saúde, foi necessária a transferência para uma unidade hospitalar com maior suporte, com o auxílio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Grupo Tático Aéreo (GTA).

Até o momento, o estado de saúde da vítima é considerado grave. As circunstâncias do acidente ainda devem ser investigadas pelas autoridades competentes.