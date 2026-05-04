Idoso é encontrado morto dentro de casa em Aracaju
Corpo foi encontrado no sofá com sinais de violência; casa estava revirada e polícia investiga possível asfixia
Um homem de 68 anos foi encontrado morto dentro da própria residência no bairro Jardim Centenário, na zona norte de Aracaju, na tarde do último domingo (4). O caso foi confirmado pela Polícia Militar e está sendo investigado pelas autoridades competentes.
De acordo com as primeiras informações, a vítima foi localizada sobre um sofá, com um travesseiro sobre o rosto. O interior do imóvel apresentava sinais de desordem, o que levanta a suspeita de que o local possa ter sido alvo de algum tipo de ação violenta. A hipótese inicial é de morte por asfixia, mas a causa exata ainda depende de confirmação pericial.
Equipes da Polícia Militar estiveram no local e realizaram o isolamento da área para os primeiros levantamentos. Em seguida, profissionais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), ligado à Polícia Civil, também compareceram à residência e identificaram marcas de violência no corpo.
A Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para realizar a perícia e fazer o recolhimento do corpo. A identidade da vítima ainda não foi oficialmente divulgada.
O DHPP segue à frente das investigações para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar possíveis suspeitos. Informações que possam ajudar no caso podem ser repassadas de forma anônima por meio do Disque-Denúncia, pelo número 181.