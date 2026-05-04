Pré-Caju 2026 divulga programação com Safadão, Ivete e Léo Santana
Evento acontece de 13 a 15 de novembro na Orla de Atalaia e reúne grandes nomes da música nacional
A programação do Pré-Caju 2026 foi divulgada nesta segunda-feira (4) pela organização do evento, confirmando a realização da festa entre os dias 13 e 15 de novembro, na Orla de Atalaia, em Aracaju. O evento contará com grandes nomes da música nacional, como Wesley Safadão, Léo Santana e Ivete Sangalo.
Considerado a única prévia carnavalesca do país com circuito aberto, o Pré-Caju chega à sua 28ª edição ocupando cerca de quatro quilômetros da Orla da capital sergipana, do trecho da Passarela do Caranguejo até as imediações do Farol da Coroa do Meio. A festa reúne milhares de foliões e movimenta mais de 70 setores da economia, com expectativa de gerar cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos.
A venda de abadás para os blocos de trios e das camisas do Camarote Aju já está disponível na loja oficial do evento, no Point do Ingresso, localizado no RioMar Shopping, além do site oficial. Informações também podem ser obtidas por meio de atendimento via WhatsApp.
Programação
Blocos
14 de novembro (sábado)
- Bloco Vumbora – Bell Marques
- Bloco Torcida – Xanddy Harmonia
- Bloco Com Amor – Tomate
15 de novembro (domingo)
- Bloco Com Amor – Ivete Sangalo
- Bloco Vumbora – Bell Marques
- Bloco Vem com o Gigante – Léo Santana
Camarote Aju
13 de novembro (sexta-feira)
- Wesley Safadão
- Léo Santana
- Timbalada
- Yasmin Sensação
14 de novembro (sábado)
- Dennis DJ
- Tony Salles
- Rey Vaqueiro
- Liene Show
- Mariana Fagundes
15 de novembro (domingo)
- Thiaguinho
- Pablo
- Simone Morena
- Litto Lins
- DJ Sky
Com informações da organização do evento