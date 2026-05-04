Visita de Lula a Sergipe prevista para o dia 7 é cancelada após cirurgia no couro cabeludo

A visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Sergipe, prevista para a próxima quinta-feira, 7 de maio, foi cancelada. A informação foi repassada pelo Gabinete da Presidência à Secretaria de Estado da Comunicação.

O cancelamento ocorre após o presidente ter sido submetido recentemente a uma cirurgia para retirada de um carcinoma basocelular no couro cabeludo. Por recomendação médica, Lula ainda não retomou sua agenda de viagens.

Segundo informações divulgadas, o procedimento teve duração de cerca de uma hora e foi realizado sem intercorrências. O carcinoma basocelular é o tipo mais comum de câncer de pele e geralmente está associado à exposição prolongada ao sol.

A agenda em Sergipe havia sido confirmada anteriormente pelo governador Fábio Mitidieri e incluía uma série de compromissos institucionais e anúncios de investimentos no estado.

Entre as atividades previstas estavam a inauguração da Casa da Mulher Brasileira, destinada ao atendimento de mulheres em situação de violência, além de visita às obras do Hospital do Câncer, onde seriam entregues equipamentos adquiridos com recursos federais, como um tomógrafo e a formalização da doação de um aparelho de ressonância magnética.

O roteiro também incluía a apresentação do andamento das obras da ponte que liga Aracaju a Barra dos Coqueiros, além da assinatura da ordem de serviço da chamada “rota do leite”, projeto voltado ao fortalecimento da produção no interior sergipano.

Até o momento, não há confirmação de uma nova data para a visita presidencial ao estado.