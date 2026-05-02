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Idosa de 71 anos é encontrada morta dentro de caixa d’água em Carira

Familiares acreditam que Maria Odete dos Santos tenha perdido o equilíbrio ao tentar pegar água.

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A morte de uma idosa de 71 anos causou comoção entre moradores do município de Carira, nesta sexta-feira (1º). Maria Odete dos Santos foi encontrada sem vida dentro de uma caixa d’água na própria residência.

Segundo familiares, a suspeita é de que a idosa tenha sofrido um acidente doméstico. A família acredita que ela possa ter perdido o equilíbrio no momento em que tentava pegar água na caixa, que fica instalada no chão da casa.

Maria Odete deixa sete filhos. O corpo dela já foi sepultado.

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