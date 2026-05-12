“Arraiá do Embaixador”: Gusttavo Lima fará transmissão ao vivo direto de Lagarto nesta quarta

Lagarto recebe nesta quarta-feira (13), a partir das 20h, a live “Arraiá do Embaixador”, comandada pelo cantor Gusttavo Lima. O evento acontece diretamente do Parque das Palmeiras e terá transmissão ao vivo para todo o Brasil pelo canal oficial do artista no YouTube, além de acesso presencial do público.

A confirmação do local foi feita pelo próprio cantor em suas redes sociais e também divulgada pela Prefeitura de Lagarto. O Parque das Palmeiras, um dos maiores e mais modernos espaços de vaquejada do país, recebe a estrutura do evento, que aposta na valorização das tradições juninas e da cultura nordestina.

Para participar presencialmente, o público deve realizar a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis. Conforme a organização, os itens arrecadados serão destinados ao Hospital de Amor de Lagarto, reforçando o caráter solidário da iniciativa.

Nas redes sociais, Gusttavo Lima adiantou que a live terá temática junina e contará com participações especiais, que ainda não foram reveladas. A expectativa é de uma grande produção, com estrutura de palco e transmissão, repetindo o alcance de outras lives do artista, que costumam reunir milhões de espectadores online.

O prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, destacou a importância do evento para o município, ressaltando a visibilidade nacional e o impacto positivo na economia local. Ele também enfatizou a ação solidária, que beneficiará diretamente o hospital da cidade por meio das doações arrecadadas.









