Cunhado ameaça vítima na frente da polícia e é preso em flagrante em Ribeirópolis

Uma ocorrência de violência doméstica registrada na última segunda-feira (11), em Ribeirópolis, terminou com a prisão em flagrante de dois homens pelos crimes de lesão corporal e ameaça. A segunda detenção aconteceu após um dos suspeitos ameaçar a vítima de morte na frente da equipe da Polícia Civil.

Segundo informações da Delegacia de Ribeirópolis, os policiais foram acionados por volta das 15h para apurar uma denúncia de agressão no contexto doméstico. Ao chegarem ao endereço informado, os agentes encontraram a vítima com marcas de lesões corporais e confirmaram a denúncia.

O homem apontado como autor das agressões recebeu voz de prisão ainda no local e foi encaminhado para a viatura policial. No entanto, enquanto os agentes iniciavam o deslocamento para a delegacia, o irmão do suspeito se aproximou da vítima e passou a intimidá-la.

De acordo com a polícia, ele ameaçou matar a mulher caso o irmão não fosse liberado. A ameaça foi presenciada pela própria equipe policial, que retornou imediatamente e realizou a segunda prisão em flagrante. O homem detido é cunhado da vítima.

Os dois suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Ribeirópolis, onde foram autuados pelos crimes de lesão corporal e ameaça, com agravantes previstos na Lei Maria da Penha. Eles permanecem custodiados e à disposição da Justiça.