Vítimas ficam presas às ferragens após acidente entre carro e caminhão em Lagarto

Uma colisão entre uma caçamba e um veículo de passeio deixou três pessoas feridas na manhã desta terça-feira (12), na rodovia SE-270, em Lagarto. O acidente foi confirmado pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv).

Segundo as informações iniciais, a suspeita é de que os veículos tenham batido de frente. O impacto da colisão mobilizou equipes de socorro e chamou a atenção de quem passava pelo trecho.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar atendimento às vítimas no local e realizar o encaminhamento médico necessário.

Segundo o BPRv, todas as pessoas feridas estavam no carro de passeio: a condutora e duas passageiras menores de idade. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas e devem ser investigadas.