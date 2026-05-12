Mulher é presa e adolescentes são apreendidos por tráfico na feira de Lagarto

Uma operação da Polícia Civil realizada na manhã da última segunda-feira (11) resultou no fechamento de um ponto de comercialização de drogas instalado em meio à feira livre de Lagarto. A ação aconteceu nas proximidades do Mercado Municipal e terminou com a prisão em flagrante de uma mulher, além da apreensão de dois adolescentes.

De acordo com a Divisão de Narcóticos e Entorpecentes da Delegacia Regional de Lagarto, os policiais realizavam diligências estratégicas na região quando identificaram a movimentação relacionada ao tráfico de entorpecentes em meio ao intenso fluxo de pessoas.

Durante a abordagem, foram encontradas 36 pedras de crack já embaladas e prontas para venda, além de outras porções maiores da droga. Os agentes também apreenderam dinheiro trocado, elemento frequentemente associado à prática de tráfico.

Diante das evidências, a mulher foi autuada em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Já os dois adolescentes foram apreendidos por atos infracionais análogos aos mesmos delitos.

Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia Regional de Lagarto, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.









Com informações da SSP