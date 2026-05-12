Não fique de fora: retirada de ingressos para a live de Gusttavo Lima começa às 10h em Lagarto

A retirada dos ingressos para a live “Arraiá do Embaixador” começa nesta terça-feira (12), a partir das 10h, em Lagarto, e deve movimentar fãs que querem garantir presença no evento comandado por Gusttavo Lima.

Para ter acesso, o público precisa doar 2 kg de alimentos não perecíveis. A entrega dos ingressos acontece no Shopping Centro Sul, no próprio município, com limite de dois por CPF. Os alimentos arrecadados serão destinados ao Hospital do Amor de Lagarto.

A apresentação está marcada para esta quarta-feira (13), no Parque das Palmeiras, em Lagarto, com transmissão ao vivo para todo o Brasil pelo canal oficial do artista no YouTube, além de público presencial.

Nas redes sociais, Gusttavo Lima informou que a live terá clima junino e contará com participações especiais ainda não divulgadas. A expectativa é de uma grande estrutura de palco e produção, seguindo o padrão de suas transmissões anteriores, conhecidas por reunir grande audiência em todo o país.









