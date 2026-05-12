Ficco cumpre prisão preventiva de investigado por tráfico em Sergipe

Mais de uma tonelada de maconha apreendida em Sergipe deu origem à investigação que levou a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Sergipe (Ficco/SE) a deflagrar, nesta terça-feira (12), a Operação Occultum. A ação teve como alvo um homem investigado por atuar como uma das lideranças do tráfico de drogas em municípios da Grande Aracaju e do interior do estado.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pelo Núcleo de Garantias do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJ/SE) e cumprido no sistema prisional sergipano, onde o suspeito, de 45 anos, já estava custodiado. Segundo as investigações, ele exercia papel importante na logística de transporte e distribuição de entorpecentes em cidades como Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão, Itabaiana e Itaporanga D’Ajuda.

A investigação começou em janeiro deste ano, após a interceptação de dois caminhões com placas de Sergipe que transportavam mais de uma tonelada de maconha prensada. A droga estava escondida em meio a uma carga regular de madeira e foi localizada durante fiscalizações realizadas na BR-101, nos municípios de Itaporanga D’Ajuda e Estância.

A operação de abordagem contou com o apoio do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães). Com o avanço das apurações e o compartilhamento de informações entre os órgãos de segurança, incluindo o Departamento de Narcóticos (Denarc), os investigadores identificaram o suspeito como responsável pela aquisição e distribuição da droga em Sergipe.

De acordo com a polícia, o investigado também teria contratado motoristas para transportar os entorpecentes até o estado.

A Operação Occultum integra a Operação Força Integrada II, ação nacional realizada simultaneamente em 14 estados com foco no combate às organizações criminosas e no fortalecimento da atuação integrada das forças de segurança pública.

Em Sergipe, a Ficco é composta por integrantes da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e da Secretaria Nacional de Políticas Penais.