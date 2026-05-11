Homem é flagrado arrastando cachorro enquanto pilotava moto



Um homem foi flagrado enquanto pilotava uma motocicleta e arrastava um cachorro preso por uma corda, no município de Porto da Folha. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil como crime de maus-tratos a animais.

Imagens de câmeras de vigilância registraram o momento em que o suspeito circulava pelo Centro da cidade com o animal sendo puxado pela moto. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o homem chegou a passar em frente a uma delegacia da região.

A polícia informou que o estado de saúde do cachorro e possíveis infrações cometidas na condução do veículo também estão sendo apurados. O suspeito já foi identificado e deverá prestar depoimento nos próximos dias.

Após a conclusão das investigações, o inquérito será encaminhado à Justiça para as medidas cabíveis.