Bora pro jogo! Itabaiana libera ingressos e convoca a torcida tricolor

O Itabaiana já colocou sua torcida em movimento para mais um compromisso na Série C do Campeonato Brasileiro. O Tremendão da Serra iniciou, nesta sexta-feira (8), a venda de ingressos para o confronto diante do Floresta, válido pela 6ª rodada da competição.

A partida promete movimentar o Estádio Etelvino Mendonça, e a expectativa é de casa cheia para apoiar o time tricolor em busca por um resultado positivo.

Os ingressos estão disponíveis com diferentes valores, variando de acordo com o setor. Para a arquibancada, os bilhetes custam R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira). Já para o setor de cadeira, os preços são de R$ 60 (meia) e R$ 120 (inteira). Há ainda a opção de ingresso feminino promocional no valor de R$ 20.

Os sócios-torcedores também têm condições específicas. Os planos Ouro, Prata e Feminino garantem acesso ao estádio mediante apresentação da carteirinha, seja física ou digital. Já os associados do plano Bronze pagam valor fixo de R$ 20 para entrada.

A venda presencial acontece na Loja Tremendão, localizada no Shopping Peixoto, ponto tradicional de apoio ao clube e de encontro da torcida tricolor.

Com a bola rolando em mais uma rodada da Série C, o Itabaiana aposta na força das arquibancadas para empurrar o time em busca de um bom resultado diante do Floresta.