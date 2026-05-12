Campo do Brito completa um ano e seis meses sem homicídios

O município de Campo do Brito alcançou a marca de um ano e seis meses sem registro de homicídios, segundo dados divulgados pela Secretaria da Segurança Pública de Sergipe. As informações são da Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal (CEACrim/SSP) e refletem o trabalho integrado das polícias Civil e Militar no combate à criminalidade na região agreste do estado.

De acordo com o levantamento, o último homicídio registrado na cidade ocorreu em novembro de 2024. Desde então, Campo do Brito soma mais de 540 dias sem ocorrências de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI). O município também não registra casos de latrocínio desde 2022.

Segundo o delegado Bruno Santana, os resultados são consequência das ações intensificadas de enfrentamento à violência, alinhadas às diretrizes da SSP. “A Polícia Civil realiza um combate intensivo aos homicídios e aos crimes que resultam em morte. Desde o último caso registrado, as ações foram fortalecidas para reduzir ainda mais os índices de violência”, destacou.

O comandante da 1ª Companhia do 3º Batalhão da Polícia Militar, major George Xavier, ressaltou que a redução da criminalidade é fruto do trabalho conjunto entre as forças de segurança. Segundo ele, operações preventivas, policiamento ostensivo e ações estratégicas foram fundamentais para os resultados alcançados.

As autoridades também destacaram que os investimentos realizados pelo Governo do Estado em tecnologia, inteligência policial e estrutura operacional contribuíram diretamente para o fortalecimento da segurança pública na região. Além disso, a participação da população, por meio de denúncias e colaboração com informações, foi considerada essencial para a redução dos crimes.

Além da ausência de homicídios, a SSP informou que outros índices criminais também apresentaram queda, incluindo crimes patrimoniais, violência contra a mulher e casos de latrocínio.

As forças de segurança reforçaram que as ações preventivas e ostensivas continuarão sendo intensificadas para garantir a manutenção dos resultados e ampliar a sensação de segurança da população de Campo do Brito e cidades vizinhas.