Braço preso em máquina: resgate mobiliza bombeiros em shopping de Itabaiana

O resgate de um trabalhador que teve o braço preso em uma máquina industrial mobilizou equipes de emergência na última segunda-feira (4), no Shopping Peixoto, em Itabaiana.

O acidente aconteceu dentro de uma padaria, enquanto o funcionário operava uma amassadeira espiral — equipamento utilizado no preparo de massas mais pesadas. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe, o braço do trabalhador ficou preso no maquinário, impedindo que ele se soltasse por conta própria.

A operação de resgate exigiu cautela e durou cerca de 1 hora e 10 minutos. Para retirar a vítima com segurança, os bombeiros utilizaram ferramentas específicas e técnicas apropriadas, com o objetivo de evitar o agravamento de possíveis lesões durante o procedimento.

Após ser removido do equipamento, o funcionário recebeu os primeiros atendimentos ainda no local. Em seguida, foi encaminhado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade hospitalar, onde passará por avaliação médica mais detalhada. O estado de saúde dele não foi divulgado.

A ocorrência contou com o apoio de colaboradores da padaria e envolveu uma atuação conjunta entre equipes de resgate e profissionais do atendimento pré-hospitalar.





