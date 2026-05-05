Iguá Sergipe inaugura 24 km de novas adutoras no Alto Sertão Sergipano

A Iguá Sergipe inaugurou nesta terça-feira, 5, as obras emergenciais de reforço no sistema de abastecimento de água de Porto da Folha e Poço Redondo, ambos no Alto Sertão do estado. As intervenções oferecem mais segurança hídrica, regularidade e autonomia no fornecimento de água, e beneficiam diretamente aproximadamente 59 mil moradores da região.

Em Porto da Folha, a concessionária concluiu a obra de abastecimento emergencial que atende ao povoado de Lagoa do Rancho, com um investimento de R$ 5 milhões. O projeto concluído implantou 10 km de nova adutora, com vazão de cerca de 32,4 m³/h, além de melhorias no reservatório de Lagoa do Rancho, o que eleva a capacidade operacional do sistema e reduz vulnerabilidades históricas no abastecimento do semiárido. Serão cerca de 26 mil pessoas beneficiadas.