Despedida: jovem vítima de acidente é sepultado nesta terça-feira em Macambira

Após meses internado em estado grave, o jovem Paulo Victor de Almeida Costa morreu na última segunda-feira (4), no município de Macambira, em decorrência de complicações de um acidente sofrido em novembro do ano passado.

Morador de Macambira, Paulo Victor de Almeida Costa estava internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde que caiu de um veículo ao sair de uma cavalgada realizada em Itabaiana. Desde então, familiares e amigos realizaram mobilizações e momentos de oração pela recuperação do jovem, que permaneceu lutando pela vida por cerca de cinco meses.

O acidente aconteceu durante o retorno de uma cavalgada no município de Itabaiana. Após a queda, o jovem foi socorrido e encaminhado para atendimento médico, permanecendo internado em estado grave até o falecimento.

A morte gerou grande comoção em Macambira. Familiares, incluindo pais, irmão, esposa e filha, divulgaram nota de pesar e convidaram parentes e amigos para o sepultamento.

O sepultamento acontece nesta terça-feira (5), às 16h, saindo do Velatório Dortas, em Macambira, com destino ao Cemitério São Francisco de Assis, também no município.

Paulo Victor deixa esposa e uma filha.