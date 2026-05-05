Suspeito de tráfico é preso com 100 pinos de cocaína em Itabaiana

A Polícia Civil prendeu, nesta manhã, um homem suspeito de tráfico de drogas em Itabaiana. Segundo o delegado Fabián Pimentel, o investigado já vinha sendo monitorado por envolvimento com o crime.

Durante a ação, foram apreendidos cerca de 100 pinos de cocaína na casa da sogra do suspeito. Em outro endereço, na residência de uma funcionária, os policiais encontraram droga ainda a granel.

Além do principal investigado, a esposa e a funcionária também foram detidas, suspeitas de participação no esquema, que utilizava diferentes locais como depósito dos entorpecentes.

➡️ Os envolvidos foram encaminhados para audiência de custódia. A Polícia Civil deve solicitar a prisão preventiva do principal suspeito.