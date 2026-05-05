Sergipe confirma circulação de nova variante da influenza A (H3N2)

O Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe (Lacen/SE) confirmou, nesta terça-feira (5), a circulação de uma variante da influenza A (H3N2), denominada subclado k, no estado. A identificação foi realizada durante o monitoramento da gripe, a partir da análise de amostras em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).



De acordo com o órgão, o subclado é uma subdivisão do vírus, caracterizada por pequenas mutações genéticas ao longo do tempo. Essas alterações não configuram um novo vírus, mas podem influenciar na forma como ele se espalha e na resposta do organismo à infecção.

Segundo o superintendente do Lacen/SE, Cliomar Alves, o subclado k está associado ao aumento de casos de síndrome gripal observado na atual sazonalidade em todo o Brasil. Ele destacou ainda que essa variante já foi registrada na maioria dos estados do país.

Diante do cenário, as autoridades de saúde reforçam a importância da vacinação contra a influenza, principal medida para prevenir casos graves e hospitalizações. A imunização está disponível para os grupos prioritários nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) dos 75 municípios sergipanos.

A recomendação é que a população mantenha a caderneta de vacinação atualizada, fique atenta aos sintomas gripais e procure atendimento médico ao apresentar sinais da doença.